Краб и мужчина сразились на ножах

Бразилец устроил битву на ножах, выбрав в качестве соперника краба. Видео сражения мужчина снял сам. На кадрах видно, как по кухонной раковине ползает краб, причём в одной его клешне зажат небольшой ножик. Ножом побольше орудует и оператор. Противники скрещивают оружие и пытаются добиться победы. В финале победитель определился — им стал человек. После окончательного тычка краб бросил нож и поднял клешни вверх, демонстрируя поражение. Комментаторы ролика отметили, что после битвы мужественного краба следовало отпустить, но неизвестно, сделал ли это автор видео.