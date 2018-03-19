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Краб и мужчина сразились на ножах
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Краб и мужчина сразились на ножах 

Рамблер 19 марта 2018
Бразилец устроил битву на ножах, выбрав в качестве соперника краба. Видео сражения мужчина снял сам. На кадрах видно, как по кухонной раковине ползает краб, причём в одной его клешне зажат небольшой ножик. Ножом побольше орудует и оператор. Противники скрещивают оружие и пытаются добиться победы. В финале победитель определился — им стал человек. После окончательного тычка краб бросил нож и поднял клешни вверх, демонстрируя поражение. Комментаторы ролика отметили, что после битвы мужественного краба следовало отпустить, но неизвестно, сделал ли это автор видео.
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