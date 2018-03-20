На китайский вокзал прибыл поезд-призрак: видео

В объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на одной из железнодорожных станций китайского округа Баотоу попал загадочный поезд.

Транспортное средство издавало гудок и другие звуки подъезжающего поезда, но самого его практически не было видно: лишь горящие фары и еле различимые полупрозрачные вагоны выдавали его присутствие.

Поезд-призрак постоял на станции некоторое время, будто ожидая пассажиров, а затем тронулся и продолжил свой путь в никуда.

Видеозапись удивила и не на шутку испугала работников железнодорожной станции, на которой произошел это случай. Очевидцы утверждают, что за годы работы с таким удивительным явлением столкнулись впервые.

Разумеется, загадочное видео попало в Сеть и почти сразу набрало огромное количество просмотров. Поезд-призрак вызвал жаркие дискуссии. Некоторые пользователи сочли это обычным наложением друг на друга двух записей с видеокамеры, другие же углядели в необычном поезде гостя из параллельного мира. Нашлись даже те, кто предположил, что это засекреченный военный эксперимент.

В любом случае, однозначного ответа на вопрос, что это был за практически невидимый поезд, откуда он взялся и куда пропал, пока нет.