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Грабитель пошел на дело в целлофановом пакете
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Грабитель пошел на дело в целлофановом пакете 

Рамблер 20 марта 2018
Владелец одного из магазинов в Индии был крайне расстроен, придя утром на работу. Оказалось, что его лавку ночью ограбили. Однако просмотр записи с камеры наблюдения, вероятно, вернул бедняге хорошее расположение духа.
На видео отлично видно, как ночной гость проник в магазин. Хитрый вор, подозревавший, что в лавке установлена камера отлично замаскировался, надев на голову… обыкновенный целлофановый пакет.
Что побудило "гения" выбрать именно это средство маскировки, остается загадкой. Ничего, кроме неудобства полупрозрачный пакет на голове своему обладателю, конечно, не принес. На видео хорошо видно, что действует грабитель крайне неуверенно, по всей видимости, целлофан затрудняет просмотр того, что творится вокруг.
А вот лицо вора через пакет отлично просматривается. Неудавшегося грабителя удалось быстро опознать и задержать.
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