Пчеловод едва не погиб, уничтожая армию шершней

Специалиста по уничтожению насекомых вызвали к частному дому в штате Луизиана, США. Оказалось, что сарай оккупировали огромные злые шершни! Улей напоминал огромный осиный мегаполис и мужчина чуть было не отказался от работы, серьезно опасаясь за свою жизнь.

Само собой, шершни не горели желанием уступать захваченный сарай какому-то там единственному уничтожителю. Парню пришлось серьезно постараться!

Трудно даже представить, что чувствовал бедняга, вынужденный схватиться с целым полчищем ос.

Вся работа заняла у бедняги почти полтора часа. На видео мужчина признается, что никогда не видел ничего подобного и серьезно опасается за свое здоровье.

Ролики вызывали настоящий фурор в сети. Пользователи призывают наградить инсектолога орденом мужества — и надо сказать, он его вполне заслуживает.