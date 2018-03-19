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Пчеловод едва не погиб, уничтожая армию шершней
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Пчеловод едва не погиб, уничтожая армию шершней 

Don't Panic 19 марта 2018
Специалиста по уничтожению насекомых вызвали к частному дому в штате Луизиана, США. Оказалось, что сарай оккупировали огромные злые шершни! Улей напоминал огромный осиный мегаполис и мужчина чуть было не отказался от работы, серьезно опасаясь за свою жизнь.
Само собой, шершни не горели желанием уступать захваченный сарай какому-то там единственному уничтожителю. Парню пришлось серьезно постараться!
Трудно даже представить, что чувствовал бедняга, вынужденный схватиться с целым полчищем ос.
Вся работа заняла у бедняги почти полтора часа. На видео мужчина признается, что никогда не видел ничего подобного и серьезно опасается за свое здоровье.
Ролики вызывали настоящий фурор в сети. Пользователи призывают наградить инсектолога орденом мужества — и надо сказать, он его вполне заслуживает.
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