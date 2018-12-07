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Тест: как называются природные явления? 

Рамблер 15 часов назад
Фото: pixabay.com
Хотя человек привык считать себя царем природы, он все еще очень сильно зависит от нее. Снегопады, туманы, дожди, гроза, ураган или засуха по-прежнему вносят свои коррективы в нашу жизнь.
Казалось бы, нет ничего привычнее и понятнее, чем дождь или снег. Но иногда просьба дать конкретное определение тому или иному природному явлению вызывает недоумение и даже растерянность. Однако любой метеоролог сделает это с легкостью, ведь в науке у каждого явления есть точное и подробное описание, которое позволяет отличить гололед от гололедицы, а град от ледяного дождя.
Как называются капельки воды, образующиеся на поверхности земли в результате конденсации водяного пара при положительной температуре? Что такое зернистая изморозь? Чем смерч отличается от урагана?
Пройдите наш тест и попробуйте угадать природное явление по его описанию.
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