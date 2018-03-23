Тест: как на самом деле называются природные явления?

Хотя человек привык считать себя царем природы, он все еще очень сильно зависит от нее. Снегопады, туманы, дожди, гроза, ураган или засуха по-прежнему вносят свои коррективы в нашу жизнь.

Казалось бы, нет ничего привычнее и понятнее, чем дождь или снег. Но иногда просьба дать конкретное определение тому или иному природному явлению вызывает недоумение и даже растерянность. Однако любой метеоролог сделает это с легкостью, ведь в науке у каждого явления есть точное и подробное описание, которое позволяет отличить гололед от гололедицы.