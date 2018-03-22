Тест: съедобное/несъедобное

Стали бы вы пробовать морское животное под странным названием "рыба-пенис"? Рискнули бы отведать ядовитое мясо экзотической рыбы фугу? Но не только морских гадов неприятного, отталкивающего вида, не стоит пробовать, если не хотите отравиться. Любой тропический фрукт, например, выглядит чрезвычайно аппетитно благодаря яркому окрасу, но вовсе не обязательно, что его можно есть. Даже если и так, он может оказаться слишком горьким, кислым или вяжущим.

Итак, что можно есть, а что лучше не стоит: проверьте свои знания или просто угадайте.