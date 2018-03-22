Ещё
Снежный человек существует: найдены доказательства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Снежный человек существует: найдены доказательства 

Рамблер 22 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Гарри и Хендерсоны"
Отпечатки огромных следов были обнаружены на выброшенном матрасе в парковой зоне одного из городов Орегоны (США).
Находкой поделился ученый Клифф Баракман, который уже на протяжении 20 лет собирает доказательства существования загадочного существа. Теперь же мужчина уверен, что его старания увенчались успехом.
На своей странице в соцсети Баракман опубликовал фотографии обнаруженных следов.
На выброшенном прямо в парке старом матрасе четко виден отпечаток огромной стопы длиной около 33 см и шириной 14 см. Второй отпечаток, не такой явный, но тоже вполне заметный был обнаружен ученым на расстоянии более метра от первого. Это является подтверждением того, что такие следы могло оставить только очень большое существо.
Баракман уверен, что отпечатки огромных ног настоящие, но другие ученые, изучающие находку, пока воздерживаются от комментариев.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение