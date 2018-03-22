Снежный человек существует: найдены доказательства

Отпечатки огромных следов были обнаружены на выброшенном матрасе в парковой зоне одного из городов Орегоны (США).

Находкой поделился ученый Клифф Баракман, который уже на протяжении 20 лет собирает доказательства существования загадочного существа. Теперь же мужчина уверен, что его старания увенчались успехом.

На своей странице в соцсети Баракман опубликовал фотографии обнаруженных следов.

На выброшенном прямо в парке старом матрасе четко виден отпечаток огромной стопы длиной около 33 см и шириной 14 см. Второй отпечаток, не такой явный, но тоже вполне заметный был обнаружен ученым на расстоянии более метра от первого. Это является подтверждением того, что такие следы могло оставить только очень большое существо.

Баракман уверен, что отпечатки огромных ног настоящие, но другие ученые, изучающие находку, пока воздерживаются от комментариев.