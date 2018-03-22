Головоломка с кофе, которую никто не может решить

Головоломка с кофе поставила пользователей в тупик

В Сети набирает популярность головоломка, в которой надо дать правильный ответ на вопрос, в какие из чашек попадет кофе и в какой последовательности?

4,9,7,5— tc (@t_capra) 12 ноября 2017 г. Пользователи сервиса активно приняли участие и давали самые разные ответы:

4 🤔— 6ixGoD (@RyoIsMyName) 9 ноября 2017 г. У кого-то была и другая версия:

Эта головоломка хороша не только тем, что она дает возможность немного пошевелить мозгами, но и тем, что верный ответ скрыт на исходной картинке. Он очевиден, нужно лишь внимательней присмотреться.

Вернитесь к изображению и перепроверьте себя. Готовы узнать верный ответ?

На самом деле кофе попадает в одну единственную чашку — под номером пять, ведь если приглядеться, то станет очевидно, что пути к чашкам под другими номерами перекрыты и кофе туда попросту не попадет.