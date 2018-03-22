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Головоломка с кофе, которую никто не может решить
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Головоломка с кофе поставила пользователей в тупик 

Рамблер 22 марта 2018
Фото: Twitter
В Сети набирает популярность головоломка, в которой надо дать правильный ответ на вопрос, в какие из чашек попадет кофе и в какой последовательности?
Пользователи сервиса активно приняли участие и давали самые разные ответы:
У кого-то была и другая версия:
Эта головоломка хороша не только тем, что она дает возможность немного пошевелить мозгами, но и тем, что верный ответ скрыт на исходной картинке. Он очевиден, нужно лишь внимательней присмотреться.
Вернитесь к изображению и перепроверьте себя. Готовы узнать верный ответ?
На самом деле кофе попадает в одну единственную чашку — под номером пять, ведь если приглядеться, то станет очевидно, что пути к чашкам под другими номерами перекрыты и кофе туда попросту не попадет.
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