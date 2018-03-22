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Что произойдет, если заплакать в космосе
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Что произойдет, если заплакать в космосе 

WMJ.ru 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Тема жизнедеятельности в космосе всегда интересна простому человеку. Вот, например, как космонавты плачут? Куда деваются их слезы? Они так же стекают по лицу и падают вниз или же нет? Телеграм-канал MyCosmos рассказал, что же происходит со слезами в космосе. Оказалось, вне Земли капли сливаются в шар. Чем дольше человек плачет, тем больше растет этот водяной шар. Убрать его можно с помощью салфетки или полотенца. YouTube-канал VideoFromSpace публикует видео, в котором космонавт ставит эксперимент: он наливает себе в глаз обычную воду и имитирует слезы. Смотри, что из этого получилось.
Так что если девушке-космонавту захочется устроить театральную истерику, это вряд ли получится сделать эстетично.
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