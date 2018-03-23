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Выяснилось, почему коты так любят чемоданы
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Выяснилось, почему коты так любят чемоданы 

Рамблер 23 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Владельцы кошек наверняка замечали, что их питомцы питают невероятную слабость к чемоданам и сумкам. В Сети регулярно появляются фото, на которых коты уютно располагаются в разного рода предметах для багажа.
Недавно посетители одного из порталов развили целую дискуссию, предметом которой стало обсуждение этого факта. Так почему же коты так любят чемоданы?
Большинство пользователей пришли к выводу, что таким образом питомцы пытаются не допустить отъезда хозяев, понимая, что чемодан или дорожная сумка — предмет, который свидетельствует о предстоящей разлуке.
Менее сентиментальные личности считают, что такое поведение — своеобразная игра в прятки, озорство котиков.
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