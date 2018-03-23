Выяснилось, почему коты так любят чемоданы

Владельцы кошек наверняка замечали, что их питомцы питают невероятную слабость к чемоданам и сумкам. В Сети регулярно появляются фото, на которых коты уютно располагаются в разного рода предметах для багажа.

Недавно посетители одного из порталов развили целую дискуссию, предметом которой стало обсуждение этого факта. Так почему же коты так любят чемоданы?

Большинство пользователей пришли к выводу, что таким образом питомцы пытаются не допустить отъезда хозяев, понимая, что чемодан или дорожная сумка — предмет, который свидетельствует о предстоящей разлуке.

Менее сентиментальные личности считают, что такое поведение — своеобразная игра в прятки, озорство котиков.