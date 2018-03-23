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На эту китайскую гору вы сможете взойти за секунду
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На эту китайскую гору вы сможете взойти за секунду 

Рамблер 23 марта 2018
Китай — страна самых интересных рекордов. Кроме всем известных достижений, китайцы по праву гордятся самой маленькой горой в мире.
Собственно, с первого взгляда эту гору можно принять за очень большой камень, ее высота — всего 0,6 метров. Однако жители провинции Шаньдун упорно считают ее горой.
Ее нашли несколько веков назад. По местному преданию, гора перестала расти после нанесенного оскорбления — некая женщина помочилась на нее.
Вопреки уверениям экспертов, которые называют местную достопримечательность просто большим камнем, жители продолжают гордиться своей миниатюрной горой.
Шаньдун (что значит "восток гор") — провинция на востоке Китая. Здесь находится город Цюйфу, родина знаменитого философа Конфуция.
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