Сотни уток остановили движение во Вьетнаме

Час-пик, пробки, перекрытия, дачники? Нет, вы знаете о проблемах на дорогах далеко не все. В небольшой провинции Донгтхап, что находится во Вьетнаме, произошел курьезный случай. Один из местных жителей (именно он и заснял и опубликовал ролик) направлялся по обыкновению домой после работы, но по пути его ждал сюрприз: сотни громогласных уток решили, что им необходимо перейти дорогу.

Собравшиеся водители и мотоциклисты тщетно пытались посигналить наглым перебежчикам, но это не сработало — пока все птицы не прошли.

Пользователи Сети не поленились и постарались даже пересчитать крикливых: результаты колеблются между 950 и 980 птицами.