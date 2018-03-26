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Мужчина прыгнул в ущелье с дочерью на руках
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Мужчина прыгнул в ущелье с дочерью на руках 

Anews 26 марта 2018
Пользователи социальных сетей открыто раскритиковали гражданина Малайзии за то, что он совершил прыжок с банджи-джампинга вместе со своей двухлетней дочерью.
Публика отчаянно пытается привести горе-отца к ответственности, а в сети его называют худшим родителем в мире. Малазиец Мохд Редха Розлан активно ведет свою страницу в сети Instagram, где четко видно, что мужчина любит спорт, активный образ жизни и опасные развлечения, к которым часто привлекает свою двухлетнюю дочь.
Негодование своих поклонников Розлан вызвал видео, на которым он демонстрирует как прыгает в 60-метровое ущелье, держа свою дочь на руках. Высокий ажиотаж вокруг данного видео вызвал тот факт, что мужчина прыгнул с банджи-джампинга в полной экипировке, когда его дочь Мекка Микаэла не имела даже шлема. Более того, самого ребенка он держал на руках без страховки. Мохд Редха Розлан уверяет, что его дочь была в полной безопасности, но на видео это трудно увидеть.
На безответственного родителя сразу же обрушилась волна критики, а специалист по вопросам прав человека отметил, что техника безопасности в данном случае явно нарушена. Эксперты рассказывают, что родители, которые подвергают своих детей риску получить физическую или эмоциональную травму, должны быть наказаны.
Защитники прав детей пытаются привлечь малазийца к ответственности за такое серьезное нарушение, но мужчина уверяет, что его двухлетняя дочь сама захотела прыгнуть в ущелье. Мохд Редха Розлан также отметил, что девочке понравился прыжок и она просила его повторить, но он отказался, поскольку испугался.
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