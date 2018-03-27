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НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
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НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США 

Рамблер 11 часов назад
Фантастически красивый закат над Мексиканским заливом всего лишь решил запечатлеть на камеру американец Эрик Кипкер, но в объектив неожиданно попало нечто странное.
Как утверждает очевидец, он всего лишь любовался прекрасным пейзажем, когда заметил, что в небе зависло нечто, очень напоминающее своим видом кораблю пришельцев. По словам Кипкера, летающее средство не было похоже ни на один из видимых им ранее земных аппаратов.
Впрочем, Эрик не утверждает, что запечатлел на камеру именно НЛО, но запись передал уфологам. Ученые подтвердили подлинность видео, но объяснить, что именно сумел запечатлеть Кипкер над заливом, пока не могут.
Кстати, Эрик не один заметил это странное явление: в тот вечер во Флориде его наблюдали сотни людей.
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