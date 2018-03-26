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На фотографиях НАСА нашли пришельца
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На фотографиях НАСА нашли пришельца 

Рамблер 26 марта 2018
Фото: NASA
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг нашел «голову пришельца» на фотографии, переданной с беспилотной исследовательской станции Mars Global Surveyor.
Интересно, что снимок появился еще в 2004 году, но исследователь решил обратить на него внимание общественности только сейчас. По его словам, другие уфологи проигнорировали фотографию, что само по себе удивительно. При этом в НАСА не отрицают, что на снимке действительно запечатлен объект, напоминающий голову пришельца из фантастических фильмов.
По мнению Уоринга, это может быть фото древней скульптуры, диаметр «головы» которой составляет около 400 метров.
NASA
Однако скептики уверены — на самом деле «голова пришельца» не что иное, как оптическая иллюзия.
Такая история уже произошла в 1976 году, тогда холм, попавший в объектив аппарата «Викинг-1», приняли за голову марсианина. Теперь он известен под названием «Лицо на Марсе» или «Марсианский сфинкс».
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