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Владельцы «колбасных» претендуют на мировой рекорд
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Владельцы «колбасных» претендуют на мировой рекорд 

Рамблер 26 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Сотни собак гуляли по побережью Перранпорт в Великобритании, потому что их владельцы задумали побить мировой рекорд.
Основное условие этого рекорда заключается в том, чтобы все собаки, собранные в одном месте, были похожи по форме на колбасу: в результате пляж был заполнен в основном самыми разными таксами.
Предыдущий мировой рекорд составляет 500 "колбасных" собак в одном месте. В этот раз организаторы необычного мероприятия подсчитали, что животных собралось больше 600. Теперь хозяева надеются на подтверждение рекорда.
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