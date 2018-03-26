Владельцы «колбасных» претендуют на мировой рекорд

Сотни собак гуляли по побережью Перранпорт в Великобритании, потому что их владельцы задумали побить мировой рекорд.

Основное условие этого рекорда заключается в том, чтобы все собаки, собранные в одном месте, были похожи по форме на колбасу: в результате пляж был заполнен в основном самыми разными таксами.

Предыдущий мировой рекорд составляет 500 "колбасных" собак в одном месте. В этот раз организаторы необычного мероприятия подсчитали, что животных собралось больше 600. Теперь хозяева надеются на подтверждение рекорда.