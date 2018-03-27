Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента

Инцидент произошёл в штате Монтана (США). На глазах клиентов сотрудница ресторана быстрого питания плюнула в еду, разругалась с посетительницей и даже попыталась перелезть через прилавок. Мотивировала она свою агрессию тем, что время было позднее, а ей хотелось побыстрее отправиться домой. Эти оправдания рассерженная клиентка не сочла достаточно убедительными и немедленно разместила видео в соцсети. Руководство ресторана принесло посетительнице свои извинения за этот неприятный случай, а работницу-дебоширку уволили моментально.