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Самая сырная пицца попала в Книгу рекордов Гиннеса
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Самая сырная пицца попала в Книгу рекордов Гиннеса 

Рамблер 1 час назад
Фото: guinnessworldrecords.com
Настоящая мечта любителей пиццы выглядит так: 288,6 граммов начинки и 111 разных сортов сыра. И эта мечта стала реальностью. Сотрудники берлинского ресторана «Vadoli» создали настоящий шедевр и получили звание рекордсменов.
Самая сырная пицца в мире по праву попала в Книгу рекордов Гиннеса. Эксперт по молочным продуктам Мартина Лозер, которая оценивала конечный результат, отметила, что пицца получилась совершенно потрясающей: у каждого кусочка этого кулинарного творения был свой вкус. Как сказал главный менеджер компании Николай Абросо: «Установив этот рекорд, мы вышли на следующий уровень и открыли новые грани вкуса привычной всем пиццы».
К большому сожалению, пицца была изготовлена в единственном экземпляре. Остается только надеяться на то, что какой-нибудь ресторан решит ввести в меню что-то подобное.
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