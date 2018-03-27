Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире

Таланты бывают разные: кому-то удается складывать в уме пятизначные числа, кто-то потрясающе танцует или рисует. Но есть и уникальные таланты, странные, но от этого не менее интересные.

Например маленький американец по имени Севен Уэйд известен тем, что умеет хлопать в ладоши быстрее всех на свете.

Девятилетний житель Флориды однажды услышал, что рекорд по хлопанью в ладоши составляет 1000 ударов в минуту. Мальчик решил, что способен сделать больше хлопков и начал тренировки.

Учеба давалась непросто: порой руки Севена становились сбиты в кровь. Но своей цели упрямый мальчишка достиг: его рекорд — 1080 хлопков в ладоши за минуту.

Предыдущий рекорд Уэйд побил и его имя внесли в Книгу рекордов Гиннеса.