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Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
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Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире 

Рамблер 2 часа назад
Таланты бывают разные: кому-то удается складывать в уме пятизначные числа, кто-то потрясающе танцует или рисует. Но есть и уникальные таланты, странные, но от этого не менее интересные.
Например маленький американец по имени Севен Уэйд известен тем, что умеет хлопать в ладоши быстрее всех на свете.
Девятилетний житель Флориды однажды услышал, что рекорд по хлопанью в ладоши составляет 1000 ударов в минуту. Мальчик решил, что способен сделать больше хлопков и начал тренировки.
Учеба давалась непросто: порой руки Севена становились сбиты в кровь. Но своей цели упрямый мальчишка достиг: его рекорд — 1080 хлопков в ладоши за минуту.
Предыдущий рекорд Уэйд побил и его имя внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
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