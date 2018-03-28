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МКС окутал странный оранжевый туман
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МКС окутал странный оранжевый туман 

Рамблер 9 часов назад
За последнюю неделю во многих СМИ появилась информация о странных событиях в некоторых странах: на остров Крит опустился красный туман, В России, Румынии, Болгарии и Украине выпал желтый снег… Этим явлениям ученые постарались дать рациональные объяснения.
Но сегодня очевидцы, наблюдающие прямую трансляцию с МКС, отметили, что станция окутана загадочным оранжевым облаком. Плотный яркий туман постепенно рассеивается и все приходит в норму.
Это событие вызвало волну невероятных предположений среди простых людей и ученых.
По одной из версий, оранжевый туман возле МКС и странные явления, происходящие на Земле, связаны с приближением планеты Нибиру.
Еще в 1950 году Великовский в своей книге "Миры в столкновении" заявил, что однажды произойдет столкновение Земли с хвостом Нибиру. Автор привел и признаки приближения планеты: мелкая пыль бурого цвета, содержащая железо, покроет поверхность Земли, появятся облака красного цвета, странные ярко-красные закаты и оранжевое свечение неба будут удивлять людей.
С теорией о Нибиру, конечно, согласны не все. Но выглядят происходящие в последнее время явления, действительно, очень странно. Ученые комментариев пока не дают.
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