В Африке нашли гигантских львов

Этот череп — первое свидетельство того, что в среднем и позднем плейстоцене на востоке Африки существовали гигантские львы, чьи размеры, возможно, были обусловлены большей массой. Череп примечателен своим большим размером, равным размеру самого большого черепа пещерного льва на территории Евразии и намного более крупного, чем известные черепа из Африки, Археологи из США и Кении заявили об уникальной находке: в Африке обнаружены останки гигантского льва. По мнению ученых, размеры животного значительно превышали габариты современных хищников.

— цитирует ученых Journal of Paleontology.

Такие выводы исследователи сделали, изучив череп и зубы млекопетающего. Судя по всему, голова далекого предка современного льва была в несколько раз крупнее, чем у его потомка.

Археологи склонны считать, что и травоядные животные, которыми питались пращуры сегодняшних хищников, также имели больший размер, нежели теперь.