Над Японией пройдет искусственный метеоритный дождь

Такое необычное «шоу» решили устроить сотрудники компании Astro Live Experience. Сбрасывать метеориты будут со спутников, каждый из которых сможет подняться на высоту около 350 метров и находиться на орбите более двух лет.

По словам одного из сотрудников компании, «на борт» каждого спутника планируют поместить около 400 искусственных метеоров, которые и станут «каплями» удивительного «дождя».

«Земные метеориты» представляют собой небольшие цветные гранулы размером около полутора сантиметров, сгорающие за 5-7 секунд и оставляющие за собой след, похожий на метеоритный.

Первый метеоритный дождь разработчики планируют «пролить» уже в конце этого года.