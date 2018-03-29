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Над Японией пройдет искусственный метеоритный дождь
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Над Японией пройдет искусственный метеоритный дождь 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Такое необычное «шоу» решили устроить сотрудники компании Astro Live Experience. Сбрасывать метеориты будут со спутников, каждый из которых сможет подняться на высоту около 350 метров и находиться на орбите более двух лет.
По словам одного из сотрудников компании, «на борт» каждого спутника планируют поместить около 400 искусственных метеоров, которые и станут «каплями» удивительного «дождя».
«Земные метеориты» представляют собой небольшие цветные гранулы размером около полутора сантиметров, сгорающие за 5-7 секунд и оставляющие за собой след, похожий на метеоритный.
Первый метеоритный дождь разработчики планируют «пролить» уже в конце этого года.
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