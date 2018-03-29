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Гигантский лесной кот напугал шотландцев
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Гигантский лесной кот напугал шотландцев 

Рамблер 5 часов назад
В лесу Клэшиндарроч в Шотландии камера наблюдения за животными засняла огромного лесного кота. Принадлежит камера организации Wildcat Haven, которая занимается сохранением этих исчезающих животных. Сотрудник Wildcat Haven Кев Белл сообщил, что не поверил своим глазам, когда увидел кота-гиганта. В настоящий момент популяция котов в лесу оценивается в 10-15 особей, но этот представитель, которого уже назвали «клэшиндаррочским зверем», — поистине царь сообщества. По предварительным оценкам, длина животного от кончика хвоста до носа — 120 см!
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