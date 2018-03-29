Несмышленые малыши не смогли выбраться из заключения

Два очаровательных щенка подумали, что их заперли в доме, и не смогли выйти на улицу. Решётка, имитирующая дверь, была перед самыми их мордочками и заканчивалась гораздо раньше, чем начиналась стена, так что проход был совершенно свободен, но огорчённые пёсики не сообразили, что на самом деле препятствие можно с лёгкостью обойти. Изначально они попытались перелезть через решётку, но её высота не позволила малышам с короткими лапами этого сделать. В итоге расстроенно тявкающие щенки так и остались стоять за преградой.