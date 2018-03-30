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Буйный призрак напал на мотоциклиста
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Буйный призрак напал на мотоциклиста 

Рамблер 10 часов назад
В Сети появился видеоролик, снятый ещё в 2016 году, в котором небольшой, но агрессивный призрак напал на мотоциклиста. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как перед мотоциклистом, следовавшим по просёлочной дороге, появляется белый силуэт. Мужчина оставляет транспортное средство, чтобы посмотреть, что происходит, и в этот момент призрак набрасывается на него. Испуганный байкер бросается бежать, оставив мотоцикл на месте остановки. Место, где произошло это магическое нападение, пока не определено.
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