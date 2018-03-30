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Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы
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Тест: правильно ли вы понимаете фразеологизмы 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @Knavishkola
Фразеологизмы (или идиомы) — устойчивые обороты речи, имеющие переносное значение, делающие нашу речь богаче, ярче и выразительнее.
Каждый из нас употребляет идиомы в речи, порой даже не замечая этого. «Раз на раз не приходится», «несется, как угорелый», «от речей уши вянут», «денег — кот наплакал»… Иногда мы произносим эти фразы по несколько раз на дню. Их значения просты и понятны.
Но так ли это на самом деле? Всегда ли, употребляя в своей речи тот или иной фразеологизм, вы уверены в том, что правильно понимаете его значение? Давайте проверим.
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