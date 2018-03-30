Заяц запрыгнул на многоуровневую парковку в Екатеринбурге

Где-то весна уже буйствует вовсю, в других регионах наступление тепла откладывается. Жителям Урала определённо не стоит ждать потепления в ближайшее время — зайцы там ещё не сменили белоснежные зимние наряды на более прозаические серые для летних дней. Одного такого прыгучего красавца-беляка снял автолюбитель в Екатеринбурге. Причём бегал заяц не в чистом поле, а по верхнему этажу многоуровневой парковки. Непонятно, как удалось туда пробраться лесному обитателю, но беляк явно не проявлял особого беспокойства. Зато автор ролика был очень впечатлён увиденным и даже не стал комментировать происшествие.