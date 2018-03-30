«Самолеты-призраки» вновь атакуют Британию

В Британии зафиксировали с десяток сообщений о появлении в небе над графством Дербишир загадочных самолетов.

Как утверждают очевидцы, воздушные средства летели очень низко, не издавая при этом никаких звуков и не собираясь идти на посадку. Аэропорт, в котором, по логике, могли бы приземлиться самолеты, находится совершенно в другой стороне. Так зачем же они сбросили высоту?

Надо отметить, что появление «самолетов-призраков» не новость для британцев. Подобные случаи были зафиксированы еще в 2015 и 2017 годах. Тогда в небе также были замечены загадочные бесшумные самолеты.

По свидетельствам очевидцев прошлых лет, странные «крылатые машины» очень напоминали воздушный транспорт времен Второй мировой войны.

Свидетели сегодняшнего «вторжения» также убеждены, что самолеты прилетели прямиком из прошлого. Об этом свидетельствует их зеленый окрас и облик, который крайне схож, например, с военно-транспортным судном «Дуглас Дакота».