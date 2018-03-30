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Газонокосилкой косил лед саратовский дворник
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Газонокосилкой косил лед саратовский дворник 

Рамблер 6 часов назад
Очевидцы сняли ролик об инновационном способе борьбы с оледенением дорог. Жители одного из саратовских дворов наблюдали, как на улицу вышел мужчина с триммером и начал «косить» лёд. Вероятно, этот человек устал от зимних холодов и не может дождаться, когда же наступит весна. Отчаявшись справиться со льдом привычными инструментами, он решил применить более технологичное решение и использовать газонокосилку. Активист впечатлил не только молодого человека, который снимал ролик, но и его маленького сына, который несколько раз задал вопрос: «Что он творит?».
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