Газонокосилкой косил лед саратовский дворник

Очевидцы сняли ролик об инновационном способе борьбы с оледенением дорог. Жители одного из саратовских дворов наблюдали, как на улицу вышел мужчина с триммером и начал «косить» лёд. Вероятно, этот человек устал от зимних холодов и не может дождаться, когда же наступит весна. Отчаявшись справиться со льдом привычными инструментами, он решил применить более технологичное решение и использовать газонокосилку. Активист впечатлил не только молодого человека, который снимал ролик, но и его маленького сына, который несколько раз задал вопрос: «Что он творит?».