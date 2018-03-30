Робот София отшила Уилла Смита 

Робот София, известная уже практически всему миру, работает над своей социализацией и тренируется в общении с людьми. А тренировки проходят не только в рамках дружеских встреч — общение с мужчинами и для робота является делом тонким и требующим особого внимания.
Так, София побывала на свидании на Каймановых островах с самим Уиллом Смитом. И, судя по всему, освоила леди-робот особенности общения с мужчиной на довольно высоком уровне, так как актер, пытавшийся очаровать Софию и заполучить ее поцелуй, был тактично отправлен во френдзону.
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