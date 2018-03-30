Робот София отшила Уилла Смита

Робот София, известная уже практически всему миру, работает над своей социализацией и тренируется в общении с людьми. А тренировки проходят не только в рамках дружеских встреч — общение с мужчинами и для робота является делом тонким и требующим особого внимания.