Жители Ленобласти заметили НЛО

Жители поселка Романовка Всеволжского района Ленинградской области стали свидетелями пролетающего над ними светящегося неопознанного объекта.

Как утверждают очевидцы, в небе над соседним садовым товариществом они заметили светящиеся шары, летящие близко друг к другу. Что интересно, многие жители соседнего поселения Тосно уверены, что видели те же самые объекты в небе в тот же день.

Фотографии моментально попали в Сеть и пользователи разделились на скептиков и тех, кто поверил в историю с НЛО. Нашелся даже мужчина, который заверил, что еще 15 лет назад был свидетелем точно такого же странного явления.