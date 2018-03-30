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Жители Ленобласти заметили НЛО
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Жители Ленобласти заметили НЛО 

Рамблер 8 часов назад
Фото: соцсети
Жители поселка Романовка Всеволжского района Ленинградской области стали свидетелями пролетающего над ними светящегося неопознанного объекта.
Как утверждают очевидцы, в небе над соседним садовым товариществом они заметили светящиеся шары, летящие близко друг к другу. Что интересно, многие жители соседнего поселения Тосно уверены, что видели те же самые объекты в небе в тот же день.
Фотографии моментально попали в Сеть и пользователи разделились на скептиков и тех, кто поверил в историю с НЛО. Нашелся даже мужчина, который заверил, что еще 15 лет назад был свидетелем точно такого же странного явления.
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