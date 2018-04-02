Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков

Забавный случай «нападения» игривых щенков на своего сына снял мужчина в штате Канзас (США). Мальчик вышел на задний двор, чтобы поиграть со щенками, но животные начали запрыгивать на ребёнка, хватать его за одежду и стягивать штаны. До определённого момента мальчику это нравилось, но потом он рассердился и попытался вырваться из кучи маленьких собачек. Отцу, который восторженно и со смехом записывал видео, вероятно, пришлось прийти на помощь и отогнать дружелюбных щенков, чтобы высвободить сына.