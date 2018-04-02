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Птица носилась по салону лайнера
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Птица носилась по салону лайнера 

Рамблер 1 час назад
Пассажиры самолёта засняли, как во время полёта по салону порхала небольшая птица. Непонятно, каким образом она оказалась на свободе, но не исключено, что кто-то из пассажиров выпустил её. Большинство присутствующих равнодушно отнеслись к появлению новой необычной соседки, многие снимали птицы на телефоны, но попыток поймать не предпринимали. Без особого беспокойства реагировал на пернатую пассажирку и экипаж — стюардесса разносила еду, не обращая внимание на то, что над головой у неё носится птица.
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