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Появилась соцсеть для домашних животных
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Появилась соцсеть для домашних животных 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Теперь у домашних питомцев есть своя собственная социальная сеть Petzbe.
В роли CEO выступает Ангус, собака породы брюссельский гриффон. По своему функционалу новая соцсеть похожа на Instagram, однако политика проекта не допускает появления изображений людей (No humans allowed — вот такой девиз).
Здесь владельцы животных не просто рассказывают о своих питомцах, но и как бы становятся ими и ведут повествование от первого лица
Соцсеть запустили всего неделю назад, и за это время к ней присоединилось более 2000 участников. И это не предел!
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