Появилась соцсеть для домашних животных

Теперь у домашних питомцев есть своя собственная социальная сеть Petzbe.

В роли CEO выступает Ангус, собака породы брюссельский гриффон. По своему функционалу новая соцсеть похожа на Instagram, однако политика проекта не допускает появления изображений людей (No humans allowed — вот такой девиз).

Здесь владельцы животных не просто рассказывают о своих питомцах, но и как бы становятся ими и ведут повествование от первого лица

Соцсеть запустили всего неделю назад, и за это время к ней присоединилось более 2000 участников. И это не предел!