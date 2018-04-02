Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре

Жители Краснодара сняли, как по городской улице прогуливается шимпанзе. Примат сбежал из гастролирующего по Кубани грузинского цирка, а обуздать его попытались прохожие. Позднее выяснилось, что это самец по кличке Ричард. В какой-то момент Ричард приподнялся на задние лапы и начал тыкать пальцами в проходящих по тротуару людей. Пользователи Сети предположили, что животному захотелось полакомиться пирожками, поэтому и покинул цирк. Самовольная отлучка шимпанзе длилась около получаса, после чего сотрудникам цирка всё-таки удалось вернуть его в привычную обстановку.