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Тест: эти животные настоящие или нет? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Grufnik/Flickr
Природа одарила Землю самыми разнообразными существами. Исследователи до сих пор обнаруживают ранее неизвестные виды тех или иных животных. Даже некоторые уже известные виды встретить можно крайне редко. В основном это обусловлено местами обитания таких существ и их привычками.
Поэтому часто для съемок в кино используют не настоящих животных, а муляжи. Но и спецэффекты на месте не стоят, а многие куклы, которые готовят как реквизит, вообще крайне тяжело отличить от настоящих животных.
А если речь идет о фантастическом фильме, то здесь фантазия художников совершенно ничем не ограничена. Поэтому они часто придумывают существ, от одного вида которых волосы на голове встают дыбом. Но и тут природа побеждает, умудряясь переплюнуть самые дикие идеи специалистов по спецэффектам.
Предлагаем вам проверить свои знания мира животных. Попробуйте отличить вымышленных персонажей от реально живущих созданий. Если вы любите смотреть фантастические фильмы, то пройти этот тест будет для вас проще простого.
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