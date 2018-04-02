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Индийские селяне устроили «навозную» битву
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Индийские селяне устроили «навозную» битву 

Рамблер 4 часа назад
Индия известна своими экзотическими праздниками, но этот по-настоящему удивит даже тех, кто считает себя знатоком этой страны.
Pidakala — так называется праздник, который устраивается жителями одной индийской деревни. В этот день они приглашают к себе гостей из других селений и, разделившись на две команды, устраивают символическую битву. Все бы ничего, но оружием в битве служат лепешки из коровьего навоза.
Участники с энтузиазмом обстреливают друг друга своеобразными снарядами, так что улицы очень скоро приобретают специфический внешний вид. Как и сами участники мероприятия.
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