Индийские селяне устроили «навозную» битву

Индия известна своими экзотическими праздниками, но этот по-настоящему удивит даже тех, кто считает себя знатоком этой страны.

Pidakala — так называется праздник, который устраивается жителями одной индийской деревни. В этот день они приглашают к себе гостей из других селений и, разделившись на две команды, устраивают символическую битву. Все бы ничего, но оружием в битве служат лепешки из коровьего навоза.

Участники с энтузиазмом обстреливают друг друга своеобразными снарядами, так что улицы очень скоро приобретают специфический внешний вид. Как и сами участники мероприятия.