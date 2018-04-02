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Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
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Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев 

Рамблер 3 часа назад
В детстве многие мечтают почувствовать себя героями любимых романов или фильмов, однако лишь некоторые, повзрослев, дают своим мечам шанс, даже самым странным. Например, как этот неизвестный мужчина, снятый на видео жителем города Гамильтон в Новой Зеландии.
Незнакомец, одетый рыцарем, с пивом в руках, невозмутимо перешел дорогу и скрылся. Однако больше всего в этой ситуации удивляет материал доспехов — обычная фольга.
Что, впрочем, не помешало рыцарю чувствовать себя абсолютно уверенно. На проезжей части мужчина даже попытался привлечь к себе внимание, ударив импровизированным мечом (или посохом) по асфальту, под смех случайных зрителей.
К сожалению, личность рыцаря осталась загадкой, как и цели странного маскарада. Впрочем, не все в сети оценили подобный юмор, и сравнили незнакомца с бурундуком. Очевидно, дизайн лат требует доработки.
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