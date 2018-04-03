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На Марсе, возможно, обнаружили животных
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На Марсе, возможно, обнаружили животных 

Рамблер 1 час назад
Фотографии снимков поверхности Марса регулярно появляются в общем доступе. И виртуальные исследователи Красной планеты досконально изучают каждый, надеясь отыскать на ней признаки жизни.
И вот, кажется, мечтам виртуальных археологов предстоит сбыться. Эксперты общества «Disclose Screen» опубликовали ролик, по их словам, подтверждающий, что на Марсе найдена экосистема, пригодная для жизни.
Просмотревшие ролик пользователи отмечают, что на некоторых снимках можно разглядеть целые стаи живых особей.
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