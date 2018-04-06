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Креатив, ты пьян, иди домой!
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Креатив, ты пьян, иди домой! 

Рамблер 35 минут назад
Наряду с красивыми фотографиями в фотостоках можно найти совершенно безумные творения.
1/15  Мы не знаем, что именно здесь происходит, но все это точно как-то связано с арбузом.
Фото:
2/15  Путь к сердцу женщины лежит через уши. И путь этот - извилист и тернист.
Фото:
3/15  Эта свинья отдыхает приличнее, чем некоторые люди.
Фото:
4/15  Ушиб всей бабушки.
Фото:
5/15  Итак, вы готовы работать в серпентарии?
Фото:
6/15  Ээээээ, приятного аппетита. Мы, пожалуй, уже пойдем, очень надо.
Фото:
7/15  Никому не советуем выходить на ринг против котиков, они никогда не играют по правилам.
Фото:
8/15  Когда коллега предлагает сырую картошечку на обед.
Фото:
9/15  Без паники! Сейчас я все починю!
Фото:
10/15  В буквальном смысле копия папы, это страшно.
Фото:
11/15  У нас есть предположение, почему игра не идет. Хотя девушке весело вопреки всему.
Фото:
12/15  Простите, девушка! А вы какой краской для волос пользуетесь?
Фото:
13/15  Просто три курицы, покорившие мир.
Фото:
14/15  Фильм-КОТОстрофа, который каждый хотел бы посмотреть.
Фото:
15/15  Что? Что?
Фото:
Фотостоки — это хранилище огромного количества фотографий, которые можно приобрести для использования в своих целях. Такие платформы дают фотографам возможность дополнительно заработать, а дизайнерам — быстро купить необходимые изображения практически любой тематики.
Именно поэтому наряду с красивыми постановочными фотографиями в фотостоках можно найти совершенно безумные творения дизайнеров. Мы решили не задаваться вопросом о том, кому и зачем это нужно, а просто собрали 15 безумных фотографий.
Итак, 15 случаев, когда креатив не смог.
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