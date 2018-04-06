Креатив, ты пьян, иди домой! 

1/15 Мы не знаем, что именно здесь происходит, но все это точно как-то связано с арбузом. depositphotos.com Фото:

2/15 Путь к сердцу женщины лежит через уши. И путь этот - извилист и тернист. depositphotos.com Фото:

3/15 Эта свинья отдыхает приличнее, чем некоторые люди. depositphotos.com Фото:

4/15 Ушиб всей бабушки. depositphotos.com Фото:

5/15 Итак, вы готовы работать в серпентарии? depositphotos.com Фото:

6/15 Ээээээ, приятного аппетита. Мы, пожалуй, уже пойдем, очень надо. depositphotos.com Фото:

7/15 Никому не советуем выходить на ринг против котиков, они никогда не играют по правилам. depositphotos.com Фото:

8/15 Когда коллега предлагает сырую картошечку на обед. depositphotos.com Фото:

9/15 Без паники! Сейчас я все починю! depositphotos.com Фото:

10/15 В буквальном смысле копия папы, это страшно. depositphotos.com Фото:

11/15 У нас есть предположение, почему игра не идет. Хотя девушке весело вопреки всему. depositphotos.com Фото:

12/15 Простите, девушка! А вы какой краской для волос пользуетесь? depositphotos.com Фото:

13/15 Просто три курицы, покорившие мир. depositphotos.com Фото: