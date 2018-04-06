Креатив, ты пьян, иди домой! 

Фотостоки — это хранилище огромного количества фотографий, которые можно приобрести для использования в своих целях. Такие платформы дают фотографам возможность дополнительно заработать, а дизайнерам — быстро купить необходимые изображения практически любой тематики.
Именно поэтому наряду с красивыми постановочными фотографиями в фотостоках можно найти совершенно безумные творения дизайнеров. Мы решили не задаваться вопросом о том, кому и зачем это нужно, а просто собрали 15 безумных фотографий.
Итак, 15 случаев, когда креатив не смог.