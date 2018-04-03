Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света

Жительница Осло опубликовала запись, которую сделала в одну из недавних ночей. На видео запечатлен странный объект, пускающий на землю яркий луч света.

Очевидица странного явления не называет своего имени, но рассказывает, что резко проснулась среди ночи, словно ее кто-то толкнул и зачем-то пошла к окну.

То, что она увидела, сильно ее озадачило: в темном небе будто завис странный черный объект, от которого к земле шел световой луч. Женщина, тем не менее, успела снять это странное явление на камеру смартфона.

После того как шведка выложила видео в Сеть, пользователи не замедлили оставить комментарии. Многие почитали, что женщина всего лишь сняла обычный уличный фонарь.

Но другие с ними не согласились, обратив внимание на то, что потоки света от близлежащих фонарей отличаются от света необычного объекта.