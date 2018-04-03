Интересные и неожиданные факты о мозге

Мозг — удивительный и важный орган, способный на невероятные вещи. Однако немногие знают о нем что-то интересное или важное, к тому же, существует и значительное количество заблуждений.

Ниже указаны занимательные факты о мозге, способные поразить.

Мысли

Наш мозг постоянно занят мыслями, посвящая им практически все свое время. В течение дня разум в состоянии генерировать от 12 до 50 тысяч самых разных мыслей. При этом исследования показывают, что, как правило, порядка 70-80% наших размышлений имеют негативный окрас.

Память

Мозг немного напоминает супермощный и прогрессивный компьютер. По оценкам ученых, в среднем вышеупомянутый «накопитель» способен вместить до 2,5 млн гигабайт различных данных. К примеру, если превратить собранную информацию в видео, то на его просмотр придется потратить около 300 лет.

Энергия

В целом мозг обычно занимает не более 2% от суммарного веса человека. Однако одновременно с этим он потребляет не менее 20% энергии, генерирует которую все тело. Энергозатраты органа незначительно сокращаются на период сна.

Оргазм

В момент оргазма наш мозг получает весьма значительные объемы дофамина. Настолько, что если в это время орган просканировать, то можно допустить, что человек оказался под воздействием героина.

Боль

Мозг может «похвастаться» тем, что в нем фактически отсутствуют болевые рецепторы поэтому, формально, ему невозможно сделать больно. Именно по этой причине некоторые операции на органе проводятся даже без банально общего наркоза.

Пластичность

Упомянутый орган имеет столь впечатляющую пластичность, что в состоянии восстановить свои ключевые функции, даже если одну половину удалить. Именно из-за этого ряд ученых не слишком верят, что левое и правое полушария могут похвастаться разными ролями в обучении и развитии индивида.

Рост

Хотя на свет младенцы появляются с большим мозгом, его развитие и рост продолжаются, как правило, до 25 лет. В частности, до указанного возраста в предлобной зоне коры головного мозга все еще откладывается миелин или, как его еще именуют, «белое вещество». После этого орган прекращает свой рост, и с годами его масса и объем сокращаются.