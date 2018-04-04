Ученые нашли акулу — ровесницу Ивана Грозного

Зоологи у берегов Гренландии выловили огромное нечто, реально напугавшее всю команду. Три метра длиной, морщинистая морда и два ряда зубов… Это оказалась акула возрастом 512 лет. Полвека!

Группа ученых из Университета Копенгагена работала над исследованием полярных акул вида Somniosus microcephalus. На севере Атлантического океана, у самого берега Гренландии они и встретили особь, больше похожую на персонажа книги Говарда Лавкрафта.

Возраст необычной акулы сумели определить методом радиоуглеродного анализа. Представьте себе, это создание охотилось в глубинах океана еще тогда, когда в Англии писал свои сонеты Шекспир, а на Руси правил железной рукой Иван Грозный

А знаете, что самое интересное? Потенциально акулы способны жить вечно, поскольку относятся к виду с так называемым пренебрежимым старением. Они умирают от ран, но не от старости.