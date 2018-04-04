Попугай-матерщинник вызвал переполох в Шотландии

Житель шотландского города Глазго вызвал полицию из-за громкой брани соседа. Каково же было изумление полицейских, когда выяснилось, что ругается попугай-амазон, питомец соседа, по кличке Пепе.

Выяснилось, что попугай несколько лет прожил в диспетчерской такси, поэтому чаще всего он выкрикивает заказы вроде «Такси на Гован-роуд!» или «Такси на Лиди!», а также крепкие выражения, очевидно услышанные от таксистов.

Джон Мак-Алинден, хозяин Пепе, рассказал, что получил попугая в подарок от друга как "лекарство от одиночества". Он предположил, что повышенная разговорчивость птицы связана со стрессом от переезда. Мужчина извинился перед соседями и заверил, что дает питомцу успокоительные.