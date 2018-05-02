Все не то, чем кажется: пугающие фотоиллюзии

Эта автомобильная дверь выглядит так, будто НЛО пролетает над лесом.

21/23 Эта автомобильная дверь выглядит так, будто НЛО пролетает над лесом.

Свет падает на листья так, что они выглядят горящими.

20/23 Свет падает на листья так, что они выглядят горящими.

Можете ли вы представить, что вы идете в свою спальню, и обнаруживаете, что прямо посередине кровати появилась черная дыра?

12/23 Можете ли вы представить, что вы идете в свою спальню, и обнаруживаете, что прямо посередине кровати появилась черная дыра?

Поленья сгорают так, что кажется, будто пять разных птичек сидят и наслаждаются огнем.

9/23 Поленья сгорают так, что кажется, будто пять разных птичек сидят и наслаждаются огнем.

Это фото морозных узоров на крыше автомобиля выглядит как вид на Землю из космоса.

3/23 Это фото морозных узоров на крыше автомобиля выглядит как вид на Землю из космоса.

Эта огромная концертная толпа на самом деле сбор хлопка в ночное время.

2/23 Эта огромная концертная толпа на самом деле сбор хлопка в ночное время.

В двадцать первом веке прогресс с каждым годом все быстрее движется вперед. Научные открытия в разных областях знаний совершаются едва ли не каждый день. Но многие сферы все еще ждут своего исследователя. Несмотря на большие успехи человеческий организм недостаточно изучен.

Возьмем, например, простой человеческий глаз. Это сложнейшая оптическая система, в которую входит множество различных элементов, выполняющих разные функции. Большую часть информации человек получает именно благодаря зрению, а мозг ее интерпретирует.

Мы собрали удивительные случаи, когда собственное зрение обманывает человека. В нашей галерее — необыкновенные оптические иллюзии. Эти фотографии можно долго рассматривать, пытаясь угадать, что же там изображено на самом деле.