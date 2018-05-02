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Все не то, чем кажется: пугающие фотоиллюзии
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Все не то, чем кажется: пугающие фотоиллюзии 

Рамблер 7 часов назад
В нашей галерее — завораживающие и настораживающие фотографии.
1/23  Апокалипсис наступил.
Фото:
2/23  Эта огромная концертная толпа на самом деле сбор хлопка в ночное время.
Фото:
3/23  Это фото морозных узоров на крыше автомобиля выглядит как вид на Землю из космоса.
Фото:
4/23  Постядерный мир.
Фото:
5/23  Опять пришельцы.
Фото:
6/23  Эти эспрессо Мартини выглядят как барные стулья.
Фото:
7/23  Летучий корабль.
Фото:
8/23  Всего лишь закат, отражающийся в стекле.
Фото:
9/23  Поленья сгорают так, что кажется, будто пять разных птичек сидят и наслаждаются огнем.
Фото:
10/23  Двухголовое чудовище.
Фото:
11/23  Гигантские голуби и крошечные автомобили.
Фото:
12/23  Можете ли вы представить, что вы идете в свою спальню, и обнаруживаете, что прямо посередине кровати появилась черная дыра?
Фото:
13/23  Присели отдохнуть.
Фото:
14/23  Можно подумать, что на столе лежит крошечный Iphone.
Фото:
15/23  Подвешенные.
Фото:
16/23  Медведь, ленивец, собака или человек?
Фото:
17/23  Без задних ног. В буквальном смысле.
Фото:
18/23  Папа, где твои ноги?
Фото:
19/23  Водоросли в этом пруду выглядят как зеленый газон.
Фото:
20/23  Свет падает на листья так, что они выглядят горящими.
Фото:
21/23  Эта автомобильная дверь выглядит так, будто НЛО пролетает над лесом.
Фото:
22/23  Вид из окна самолета.
Фото:
23/23  Всевидящее око на пицце.
Фото:
В двадцать первом веке прогресс с каждым годом все быстрее движется вперед. Научные открытия в разных областях знаний совершаются едва ли не каждый день. Но многие сферы все еще ждут своего исследователя. Несмотря на большие успехи человеческий организм недостаточно изучен.
Возьмем, например, простой человеческий глаз. Это сложнейшая оптическая система, в которую входит множество различных элементов, выполняющих разные функции. Большую часть информации человек получает именно благодаря зрению, а мозг ее интерпретирует.
Мы собрали удивительные случаи, когда собственное зрение обманывает человека. В нашей галерее — необыкновенные оптические иллюзии. Эти фотографии можно долго рассматривать, пытаясь угадать, что же там изображено на самом деле.
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