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Экстремал поднялся в воздух на стуле с воздушными шарами
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Экстремал поднялся в воздух на стуле с воздушными шарами 

Рамблер 3 часа назад
Фото: instagram.com
Англичанин пролетел около 25 метров на стуле, к которому привязал 100 шариков с гелием.
Экспериментальный полет прошел в ЮАР. В качестве летального аппарата Том Морган использовал стул и 100 шариков, наполненных гелием. На надувание шаров ушло два дня. Это было четвертая попытка энтузиаста, три провалились из-за сильного ветра. Мужчина поднялся на высоту в два с половиной километра.
instagram.com
Осуществить полет Моргану помогал организация "Лига искателей приключений". Старт произошел возле аэропорта Йоханнесбурга. Полет продолжался около двух часов. Приземление было успешным, однако энтузиаст рисковал жизнью, ведь предсказать поведение шаров в воздухе было нельзя.
Теперь Том Морган подумывает о полете на 200 шарах в тандеме с добровольцем или даже о покорении стратосферы.
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