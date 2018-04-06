Экстремал поднялся в воздух на стуле с воздушными шарами

Англичанин пролетел около 25 метров на стуле, к которому привязал 100 шариков с гелием.

Экспериментальный полет прошел в ЮАР. В качестве летального аппарата Том Морган использовал стул и 100 шариков, наполненных гелием. На надувание шаров ушло два дня. Это было четвертая попытка энтузиаста, три провалились из-за сильного ветра. Мужчина поднялся на высоту в два с половиной километра.

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Осуществить полет Моргану помогал организация "Лига искателей приключений". Старт произошел возле аэропорта Йоханнесбурга. Полет продолжался около двух часов. Приземление было успешным, однако энтузиаст рисковал жизнью, ведь предсказать поведение шаров в воздухе было нельзя.

Теперь Том Морган подумывает о полете на 200 шарах в тандеме с добровольцем или даже о покорении стратосферы.