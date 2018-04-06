Что древние египтяне знали об электричестве

В храме Дендера обнаружены странные рисунки, которые заставили ученых поломать головы.

На стенах древние египтяне изобразили странные предметы, очень напоминающие фонари или другие предметы, служащие для освещения помещений во время строительных работ. Они располагаются возле фараонов и от них вверх идут лучи, похожие на лучи света.

Кроме того, ученые утверждают, что использовать в некоторых комнатах пирамид обычных факелов для освещения было просто невозможно: они были крайне малы и разместить дымоотвод в них не представлялось возможным.

Как же египтяне освещали свое жилье? Найденные настенные рисунки дали ученым основание полагать, что они умели вырабатывать электричество.

Особо отважные исследователи берутся предположить, что египтянам в освоении прогрессивных методов освещения помещений помогли инопланетяне или же они путешествовали в будущее.