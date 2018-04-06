Песик с ушами Микки-Мауса растрогал Интернет

Очаровательный пес из Японии умилил Сеть.

И это неудивительно. Четырехлетнего Гому, который живет в Японии, пользователи прозвали Микки-Маусом из-за удивительных круглых ушей, которые придают ему сходство со знаменитым мышонком.

@marupgoma_c

Настоящая кличка пса переводится с японского как "кунжут". Необычный внешний вид Гомы объясняется тем, что порода получилась от скрещивания мальтийской болонки и континентального той-спаниеля.

Фотографии милого пса, уши которого напоминают уши известного мультипликационного персонажа Микки Мауса, появились в Instagram.

У очаровательного малыша есть свой микроблог и более 60 тысяч подписчиков.