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Песик с ушами Микки-Мауса растрогал Интернет
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Песик с ушами Микки-Мауса растрогал Интернет 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @marupgoma_c
Очаровательный пес из Японии умилил Сеть.
И это неудивительно. Четырехлетнего Гому, который живет в Японии, пользователи прозвали Микки-Маусом из-за удивительных круглых ушей, которые придают ему сходство со знаменитым мышонком.
@marupgoma_c
Настоящая кличка пса переводится с японского как "кунжут". Необычный внешний вид Гомы объясняется тем, что порода получилась от скрещивания мальтийской болонки и континентального той-спаниеля.
Фотографии милого пса, уши которого напоминают уши известного мультипликационного персонажа Микки Мауса, появились в Instagram.
У очаровательного малыша есть свой микроблог и более 60 тысяч подписчиков.
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