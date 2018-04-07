Американцы жалуются на нашествие енотов-зомби

Жители одного из городков штата Огайо ежедневно начали жаловаться в полицию на нашествие енотов-зомби.

Полицейские рассказывают, что меньше чем за месяц к ним поступило около 15 жалоб на животных, которые ведут себя, по словам граждан, как зомби. Обычно ночные жители, еноты стараются не попадаться на глаза городским, но в этот раз разгуливают по городу в любое время суток.

Так, за одним фотографом енот пытался проследовать прямо в дом, однако мужчина успел закрыть дверь, после чего, по его словам, увидел, как животное встало на задние лапы, оскалило зубы и упало будто замертво. Правда, затем енот еще встал, немного отошел и повторил ритуал. Свидетелей подобного поведения енотов накопилось немало.

Специалисты выяснили, что виной всему заболевание "чумка". Оно неопасно, так как возникает лишь в том случае, если численность популяции превысила нормы.