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Американцы жалуются на нашествие енотов-зомби
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Американцы жалуются на нашествие енотов-зомби 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Жители одного из городков штата Огайо ежедневно начали жаловаться в полицию на нашествие енотов-зомби.
Полицейские рассказывают, что меньше чем за месяц к ним поступило около 15 жалоб на животных, которые ведут себя, по словам граждан, как зомби. Обычно ночные жители, еноты стараются не попадаться на глаза городским, но в этот раз разгуливают по городу в любое время суток.
Так, за одним фотографом енот пытался проследовать прямо в дом, однако мужчина успел закрыть дверь, после чего, по его словам, увидел, как животное встало на задние лапы, оскалило зубы и упало будто замертво. Правда, затем енот еще встал, немного отошел и повторил ритуал. Свидетелей подобного поведения енотов накопилось немало.
Специалисты выяснили, что виной всему заболевание "чумка". Оно неопасно, так как возникает лишь в том случае, если численность популяции превысила нормы.
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